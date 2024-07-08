طرق إرشادية للتعامل مع الإصابة بضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد في فصل الصيف والتعرض المباشر لاشعة الشمس فترات طويلة قد يصاب الشخص بضربة شمس واذا لم يتم التعامل الصحيح معها تعرض صحة الشخص للخطر فقد تمر ضربة الشمس بسلام مع الاشخاص وقد تكون خطر جدا في بعض الاحيان اذا كانت حادة ولم يتم التعامل الضروري معها، حيث يرتفع درجة حرارة الجسم عن الدرجة الطبيعة ويحتاج الى تبريد الجسم لمنع حدوث مضاعفات وهذه المضاعفات ترتبط بالدماغ وببعض الأعضاء الأساسية الأخرى خلال عدة طرق ارشادية .



*تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى أقل من 39 درجة ويتم قياس حرارة جسم المصاب بميزان الحرارة.

*ضرورة أخذ قراءات متتابعة لدرجات الحرارة بشكل ثابت، ويجب الوصول لهذه الحرارة بأسرع وقت ممكن، والوقت اللازم لخفض الحرارة إلى أقل من 39 درجة خلال 60 دقيقة من التعرض لضربة الشمس.

*ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان إلى 40 درجة مئوية أو أعلى قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة، وأبرزها تلف الدماغ والأعضاء الحيوية.

بشكل عام يحتاج المصابون بضربة الشمس إلى دخول المستشفى ليتم فحصهم والتأكّد من سلامتهم، وملاحظة أي مضاعفات قد تظهر بعد اليوم الأول.

*تأخيرطلب المساعدة الطبية قد يؤدي إلى مضاعفات وخيمة تصل إلى الموت، ومن الضروري أن يبدأ الأفراد المحيطون بالمصاب بإجراءات الإسعافات الأولية لمحاولة تبريد المريض وتقليل درجة حرارة الجسم فيجب نقل المريض إلى مكان يوجد فيه مكيّف للهواء إن أمكن، أو نقله إلى منطقة باردة ومظللة على الأقل.

*إزالة الملابس الزائدة التي يرتديها المصاب وكذلك إزالة الملابس الضيقة.



*تبليل وترطيب جلد المريض بالماء بواسطة المسح بإسفنجة مبللة أو الرش بخرطوم الحديقة ثم تسليط هواء على جسم المريض بواسطة مروحة.

*تطبيق كمادات الثلج على مناطق الجسم أو غمر كامل جسم المريض في حوض حمام يحتوي على الماء الفاتر.

*شرب المصاب السوائل لتعويض نقص السوائل الذي حدث نتيجة ارتفاع حرارة الجسم.

*الامتناع عن استخدام المشروبات الكحولية أو الغنية بالسكر بهدف تعويض السوائل فهذه المشروبات قد تؤثر بشكل سلبي في قدرة الجسم على التحكم بدرجة الحرارة، وينصح تجنب المشروبات الباردة جدا والتي قد تسبب تشنجات في المعدة.

*قد يصف الطبيب مسكن لصداع الرأس أو خافض للحرارة في بعض الحالات.