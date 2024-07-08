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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أشرف عقبة: يجب أن نتخلى عن الرغبة في الحصول على المناعة القوية

أشرف عقبة
أشرف عقبة
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قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة السابق بجامعة عين شمس، إنه يجب التخلي عن الرغبة في الحصول على المناعة القوية، فبعد جائحة كورونا أصبح الناس يركزون على كيفية تقوية المناعة.

وأضاف "عقبة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين:"نريد مناعة متوازنة في التوقيت المناسب بالشكل المناسب، لأن المناعة إذا كانت ضعيفة فإننا نتعرض للالتهابات المتكررة والأورام، وإذا كانت المناعة أقوى من اللازم فإننا نتعرض لأمراض المناعة الذاتية الحساسية".

وتابع: "الحساسية هي نوع من زيادة رد الفعل المناعي لأشياء يجب أن يعتبرها الجسم طبيعية، لذلك يجب أن تكون المناعة متوازنة ومتكافئة تقوم بوظائفها بشكل متكامل"، موضحًا أن كل تخصصات الطب فيها مشاكل بالمناعة، وأي مرض يحدث فيه خلل مناعي وينتج عنه نشاط الخلايا المناعية وإفرازها كيماويات قد تؤدي إلى علامات مرضية.

جائحة كورونا المناعة جامعة عين شمس الحساسية الخلايا المناعية