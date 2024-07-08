4857 مشروعا تنمويا لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بتسليم 4857 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية من خلال المجتمع المدني.

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتي استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة المنيا من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية.

وتسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالمنيا وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.