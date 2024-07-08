محلية الفشن ببني سويف: رفع أكثر من 60 طن قمامة ومخلفات بشوارع المدينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف برئاسة محمد بكرى،اليوم، بالتنسيق مع فرع شركة المياه لمتابعة الإجراءات اللازمة لحل شكوى بعض المواطنين بقرية الحيبة من وجود مياه مجهولة المصدر بأحد شوارع القرية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يتم الكشف عن الاعطال والتأكد من سلامة وصلات المياه بالمنازل، ومن ناحية أخرى تم تنظيم حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بقرية دلهانس وتوابعها، بالتنسيق مع ادارة التموين، استجابة لشكوى المواطنين من سوء إنتاج الخبز المدعم، حيث تم فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات بتلك المخابز.

بينما واصلت الوحدة المحلية جهودها اليومية في رفع مخلفات وتراكمات القمامة من أماكن التجميع ونقلها الى المحطة الوسيطة حيث تم رفع أكثر من 60طن من القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، بجانب تفريغ الحاويات من داخل المدينة، وجمع القمامة المنزلية بالقرى التابعة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وتكثيف العمل في ملفات النظافة ومواجهة الإشغالات والتعديات .

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