المطالبات بانسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية مستمرة.. وكاميلا هاريس بديلًا له

قال آلان كلندينين عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية عن ولاية فلوريدا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن ينسحب من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي ويسمح لنائبته كاملا هاريس بأن تحل محله.

وكتب كلندينين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سيتذكر المؤرخون جو بايدن باعتباره أحد أفضل الرؤساء في التاريخ الأمريكي، لكن هذه الانتخابات تتعلق بالسنوات الأربع المقبلة، وليس بالسنوات الثلاث ونصف السنة الماضية".

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه النائب الديمقراطي الأمريكي آدم شيف إنه يشعر بأن نائبة الرئيس كاملا هاريس يمكنها أن تفوز فوزا "ساحقا" إذا نافست الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات، لكن يتعين على الرئيس جو بايدن أن يتخذ قرارا بشأن ترشحه.

وأضاف شيف في تصريحات لشبكة إن.بي.سي نيوز " أعتقد أن هاريس واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد المزيد من الضغوط من أقرانه الديمقراطيين القلقين من ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكنه يسعى لتخفيفها خلال فعاليتين انتخابيتين بولاية بنسلفانيا.

ويواجه بايدن دعوات متزايدة لوقف حملته الرامية لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد بعد أدائه المتعثر خلال مناظرة جرت يوم 27 يونيو حزيران مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، والتي أثارت تساؤلات حول قدرته على القيام بمهامه لمدة أربع سنوات أخرى.

لكنه تعهد بالبقاء في السباق رافضا الدعوات الموجهة إليه بالانسحاب وواصفا إياها، في رسالة بالبريد الإلكتروني لجمع التبرعات أمس السبت، "بالهراء".

وأشار ديمقراطيون أيضا إلى أن نائبة الرئيس كاملا هاريس، التي يُنظر إليها على أنها ستكون على الأرجح مرشحة تحل محل بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني إذا قرر التنحي، ربما يكون أداؤها جيدا.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي على شبكة سي إن إن، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما، وشجع الرئيس على محاولة عقد اجتماع أو مؤتمر صحفي يقنع فيه الناخبين بأنه "جو بايدن القديم"، وأضاف: "أعتقد أن الرئيس بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، الوقت يمر".

ومن المقرر أن يعقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز اجتماعا في وقت لاحق اليوم مع ديمقراطيين بارزين في مجلس النواب لمناقشة مسألة ترشيح الرئيس.

وفي مقابلة سابقة قال بايدن إن القدرة الإلهية وحدها هي القادرة على إقناعه بوقف حملته، مستبعدا احتمال أن يجتمع قادة الحزب الديمقراطي معا لمحاولة إقناعه بالتنحي.