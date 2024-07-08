محافظ الأقصر يوجه برصد كثافات الفصول بالمدارس وتذليل معوقات "مشروعات التعليم".. صور

وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأثنين، بضرورة رصد كافة المعوقات سواء فى كثافات الفصول أو سير أعمال المشروعات التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعداد المدارس والكثافات، موضحاً أن إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة يبلغ ١٠٥٩ مدرسة بواقع ٧١٠٧ فصل لأستيعاب ٢٩٤٦٤٥ طالب وطالبة.

حضر الاجتماع، كلاً من الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

وصول محافظ الأقصر

وكان المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، ونائبه الدكتور هشام أحمد أبو زيد، قد وصلا إلي ديوان محافظة الأقصر لاستلام مهام أعمالهما رسمياً، وكان في استقبالهم لدي وصولهم إلى ديوان المحافظة، كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومديري الإدارات المختلفة، وسط حفاوة استقبال من الجميع.

محافظ الأقصر يؤدي اليمين الدستورية

وكان قد أدى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظاً للأقصر، والذي كان يعمل مؤخراً نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن منذ عام 2017.

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، حياته العملية منذ أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في عام 1985، ثم التحق للعمل فى شركة حسن علام للمقاولات مباشرة حتى عام 1997، وفى هذا العام بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مديراً إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات، ونائب رئيس مدينة السادات.

اجتماع التعليم (4)

اجتماع التعليم (3)

اجتماع التعليم (2)