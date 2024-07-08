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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"احتياجات سوق العمل وآلية توزيع خريجي كلية التمريض" ندوة فى جامعة بنى سوبف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تعريفية لخريجى الكلية والمعهد الفنى للتمريض، بعنوان احتياجات سوق العمل وآلية توزيع خريجي كلية التمريض ،  تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،حصر الندوة الدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة  حنان الزبلاوى حسن  وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وخريجي معهد وكلية التمريض.

تناولت الندوة المهارات الفنية والمعلوماتية التى يٌتطلب من خريجى كليات ومعاهد التمربض اكتسابها وذلك لتحقيق المنافسة الفعالة فى سوق العمل للوصول بخريجى جامعة بنى سويف لأعلى الدرجات المهارية التمريضية، كما تناولت الندوة آلية التوزيع بالتكليف على جميع المنشآت الصحية العلاجية والوقائية، وفي نهاية الندوة تم فتح باب الحوار للإجابة على تساؤلات الطلاب فيما يخص ذلك الموضوع.

الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة المعهد الفني للتمريض المنشات الصحية جامعة بني سويف خدمة المجتمع وتنمية البيئة