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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مالك شركة شحن وابنه بتهمة دهس شخص بمدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدنية نصر ثالث، بوقوع مشاجرة، بين مالك شركة شحن وأخرين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول مالك شركة شحن، ونجله "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم" ، مقيمان بدائرة القسم)،  طرف ثان: (عامل "توفى إثر إصابته بكسور" ، زوجته ، نجلهما "بحوزته سلاح أبيض") بسبب مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قطعة أرض.

وحال قيام الطرف الأول بمحاولة الإنصراف مستقلاً سيارة قيادة نجله إصطدما بالمتوفى، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته .. نتج عن ذلك إصابتهما المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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