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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بحوث الصحراء يدعم مزارعي التجمعات بسيناء بمشروعات تربية الدجاج البياض

بحوث الصحراء يدعم
بحوث الصحراء يدعم مزارعي التجمعات بسيناء بمشروعات تربية الدج
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قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تماشيا مع رؤية القياده السياسية للدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تنمية سيناء ودعم المنتفعين من التجمعات الزراعية بسيناء وكذلك تنفيذا لخطة وزارة الزراعة في إيجاد فرص عمل للشباب والسيدات بالتجمعات فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى لدعم المنتفعين بمشروعات تربية الدجاج البياض، حيث تم تسليم عدد من الأسر ٢٠ نموذج متكامل لتربية الدجاج البياض يشمل البطاريات والدواجن والاعلاف كنموذج انتاجي يعمل علي تحسين الدخل ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لأهالي التجمعات.

وأضاف شوقي، أنه تم تدريب المنتفعين على الممارسات الصحيحة لإدارة المشروع من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة بالتجمعات والتدريب العملي على الرعاية الغذائية والصحية الجيدة للدواجن مع تنفيذ قوافل ارشادية وبيطرية مستمرة للعمل على تحقيق أعلى استفادة  للمنتفعين من هذه المشروعات.

وأشار الدكتور أحمد الحاوي رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء بأن المركز سيوفر ٥٠ نموذج يتم توزيعها على المنتفعين بالتجمعات بعد تدريبهم على طرق الرعاية الجيدة، مشيرا الي أن المركز قد سبق له تقديم نماذج مشابهة خلال السنوات الماضية لسكان الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء ووادي فيران والطور  بجنوب  سيناء وكذلك لبعض الأسر بالوادي الجديد وقد حققت نجاحا كبيرا وساهمت في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل لأفراد الاسرة.

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