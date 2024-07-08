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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طالب بطلق خرطوش أثناء مشاهدة حفل زفاف في المقطم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، قام بإطلاق طلق خرطوش خلال حفل زفاف، وتسبب في إصابة طالب، حال تواجده داخل محل سكنه بمنطقة المقطم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمناقشة المصاب ووالدته قررت الثانية بأنه لدى مشاهدة نجلها عُرس بالمنطقة سكنهما قام أحد الأشخاص، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة نجلها المنوه عنها وأيد نجلها ما سبق.  بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

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