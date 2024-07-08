القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في الجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شخصين، لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن آثار، داخل منزل بمنطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "ملك المتهم الأول".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان.. وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وكشفت التحقيقات وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه.. وإعترفا االمتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.