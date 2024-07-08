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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ارتجاج بالمخ.. القبض على سائق توك توك صدم عاملا في الأميرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق توك توك، صدم عامل وتسبب في إصابته بإرتجاج بالمخ، بمنطقة الأميرية.

تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بمصادمة ومصاب بدائرة القسم.

 بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) الطريق محل البلاغ إصطدمت به مركبة "توك توك - ولاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة وإرتجاج بالمخ" وتم نقله للمستشفى.
بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته مركبة "التوك توك" المشار إليها ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية ضبطه.

الاميرية سائق سائق توك توك عامل الاجهزة الامنية بالقاهرة