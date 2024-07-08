ارتجاج بالمخ.. القبض على سائق توك توك صدم عاملا في الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق توك توك، صدم عامل وتسبب في إصابته بإرتجاج بالمخ، بمنطقة الأميرية.

تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بمصادمة ومصاب بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) الطريق محل البلاغ إصطدمت به مركبة "توك توك - ولاذ قائدها بالفرار" نتج عن ذلك إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة وإرتجاج بالمخ" وتم نقله للمستشفى.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته مركبة "التوك توك" المشار إليها ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خشية ضبطه.