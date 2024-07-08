مفوض الأونروا: استمرار خدماتنا في غزة مرهون بإيجاد حلول سياسية

قال فيليب لازريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن المجتمع الدولي إذا التزم اليوم بوضع خارطة طريق تؤدي إلى وجود حلول سياسية فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدمات التنمية الإنسانية التي تقديمها للاجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بإدعاءات باستخدام مقرات الأونروا من قبل الفصائل الفلسطينية، أضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي عبر فضائية القاهرة الإخبارية: "استمر في الدعوة إلى إجراء تحقيق من أجل وضع كل الأشخاص المسؤولين أمام المساءلة".

وأكد، أن استخدام المقرات أو المدارس التابعة للأونروا لأغراض عسكرية عدم احترام للقانون الدولي، مشددًا على أن الوكالة ليس لديها قدرة على إجراء تحقيقات حالية، لأن المنطقة مازالت بيئة عسكرية نشطة.