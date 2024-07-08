تحليل مخدرات للسائق المتسبب في مصرع شخصين في زفة أعلى كوبري المنيب

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخصين غرقًا، أثناء الاحتفاء بزفة عروسين أعلى كوبري المنيب.

وأمرت النيابة بعرض السائق المتهم بالتسبب في وفاتهم، علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، من عدمه.

وتبين أن المتهم يعمل محاسب، قام بغلق الطريق والاحتفاء بالعروسين مما تسبب في اصطدام السيارة السور الحديدية وسقوطها في النيل، ومصرع شخصين، وتبين أنه قائد السيارة التي سقطت، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



وكلفت باستدعاء شهد العيان لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، واستكمال التحريات.

كشفت تحقيقات النيابة أن سيارة خلال زفة العروسين سقطت في مياه النيل، مما أسفر عن وفاة "إيمان حسن" شقيقة العروسة، ومحمد حامد، نجل عم العريس، وسقوط السائق وآخر في المياه، وتم انتشالهما من المياه وتحسين حالتهما الصحية ، وتم ضبط السائق، وإحالته للنيابة للتحقيق معه.



تلقت غرفة العمليات بلاغًا بسقوط سيارة من زفة عروسين داخل نهر النيل من أعلى كوبري المنيب اتجاه المعادي.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمعرفة الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال شخصين، وجار البحث عن 2 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة.