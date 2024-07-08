القبض على عصابة سرقة بطاريات شبكات المحمول في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطلين بمنطقة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة بطاريات شبكات المحمول

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (طبنجة معدلة وطلقتان – كمية من مخدر البودر – بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وباستجوابهم إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميل (مالك محل بطاريات خردة) ، تم ضبطه وبحوزته (27 بطارية مختلفة الأحجام).