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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة سرقة بطاريات شبكات المحمول في التجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطلين بمنطقة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة بطاريات شبكات المحمول 

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات شبكات المحمول بأسلوب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتهما (طبنجة معدلة وطلقتان – كمية من مخدر البودر – بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وباستجوابهم إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميل (مالك محل بطاريات خردة) ، تم ضبطه وبحوزته (27 بطارية مختلفة الأحجام).

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