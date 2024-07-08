محافظ الشرقية يطالب المرشدين الزراعيين النهوض بمحصولي القطن والذرة فى المحافظة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ، مؤكداً أن المحافظة لاتدخرجهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها ، وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية وبالإشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة قامت المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنظيم ندوة إرشادية لمزارعي مركز منيا القمح للنهوض بزراعة محصولي القطن والذرة وذلك بمقر الإدارة الزراعية بمنيا القمح ، في حضور الدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات ، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة الحقلية بالمديرية ، والمهندس أحمد مصطفى غريب مدير عام إدارة منيا القمح الزراعية وجهاز المكافحة بالإدارة وعدد من مديري الجمعيات الزراعية والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تضمنت لقاء عدد من المزارعين وتم إجراء الحديث معهم حول الظروف الحالية لزراعة محصول القطن وطرق مكافحة دودة الحشد الخريفية في محصول الذرة باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة ويكون ذلك فور حالة إكتشاف الإصابة حفاظاً على المحصول وزيادة إنتاجيته.