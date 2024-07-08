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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يزور وزير الصحة لتهنئته بعد اختياره نائبا لرئيس الوزراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بزيارة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لتقديم التهاني بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، إضافة إلى تجديد الثقة به كوزير للصحة والسكان.

خلال الزيارة، أشاد الدكتور قنديل بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور خالد عبد الغفار خلال الأعوام السابقة، مؤكدا على أهمية الدور الذي سيلعبه الدكتور خالد عبد الغفار في تعزيز التنمية البشرية وتطوير قطاع الصحة في مصر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن شكره وتقديره للدكتور السيد قنديل على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا حرصه على بذل قصارى جهده لخدمة الوطن والمواطنين.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تطوير قطاع الصحة دكتور خالد عبد الغفار