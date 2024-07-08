زامبيا تستضيف الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

يعقد الاجتماع الـ67 للجنة الأمم المتحدة الإقليمية للسياحة في أفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثاني للسياحة حول العلامة التجارية لأفريقيا تحت شعار: "الترويج لأفريقيا لفتح الاستثمارات السياحية وإمكانات نمو القطاع" في ليفينغستون، زامبيا، في الفترة من 22 إلى 24 يوليو 2024.

وقال منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع مفتوح لمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة، والأعضاء المنتسبين للسياحة في الأمم المتحدة، والوفود المدعوة، ومحترفي السياحة والخبراء الفنيين، وممثلي مؤسسات التمويل والخدمات المالية، وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الذين يقودون الإدارة والتحول لقطاع السياحة في أفريقيا، ويهدف الاجتماع إلى الترويج للقارة كوجهة جذابة وتنافسية على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المؤتمر "العلامة التجارية لأفريقيا" و"مركز الفكر السياحي"، كما أن هناك منتدى مغلق مخصص للرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين لمنظمات السياحة الوطنية الأفريقية (NTOs) ومديري التسويق في وزارات السياحة، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع السياحي الخاص الذين سيناقشون التواصل الفعال والتسويق والعلامات التجارية الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها من أجل بناء صورة قوية ومتسقة للقارة مع الهدف النهائي المتمثل في إعادة بناء ثقة السوق وإعادة تنشيط السياحة في أفريقيا في مرحلة ما بعد الوباء.

وتابعت المنظمة: "سيتم أيضًا عقد جلسة استثمار في هذا الإطار للتعمق في اتجاهات الاستثمار السياحي العالمية مع التركيز بشكل خاص على وجهات نظر السياق الأفريقي وبالتحديد على توقعات الاستثمار السياحي والمناخ في زامبيا، وسيكون المؤتمر بمثابة منصة رفيعة المستوى لإطلاق دليل الأمم المتحدة لممارسة الأعمال التجارية في مجال السياحة في زامبيا رسميًا".