رفع 39 ألف طن قمامة بـ5 مناطق في الشرقية خلال شهر

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية 39340 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر يونيو الماضي من مراكز (الزقازيق، أبو كبير، ههيا، مدينة القرين، وحى أول الزقازيق) بواقع 1967 نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 39340 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 1967 نقلة خلال شهر يونيو الماضي، حيث تم رفع 5240 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز أبوكبير بواقع 262 نقلة، كما تم رفع 3080 طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار- الوحدة المحلية بالشوبك - الوحدة المحلية بالعصلوجي - طريق شمبارة الميمونة بمركز الزقازيق بواقع 154 نقلة فضلًا عن رفع 25660 طن قمامة من مقلب مدينة القرين بواقع 1283 نقلة ورفع 240 طن مخلفات مباني من قرية العلاقمة بمركز ههيا بواقع 12 نقلة بالإضافة لرفع 5120 طن مخلفات هدم من صوامع أبو حسين بحي أول الزقازيق بواقع 256 نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، كما تم تسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

وشدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيًا بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.