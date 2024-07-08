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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير المالية الباكستاني يحذر من تداعيات الإخفاق في زيادة عائدات الضرائب

وزير المالية الباكستاني
وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب
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حذر وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، من تداعيات الإخفاق في زيادة عائدات الضرائب، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع البلاد إلى مواصلة اللجوء إلى قروض صندوق النقد الدولي. 

وأعرب أورنجزيب - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز الباكستانية اليوم الاثنين عن ثقته من نجاح باكستان في التوصل مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض يصل إلى 8 مليارات دولار، محذرا من أن ذلك لن يكون أخر قرض إذا لم تتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها الضريبية.

وتواجه باكستان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وسط مخاوف من إمكانية تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.
 

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