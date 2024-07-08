بالفيديو.. تفاصيل إقامة 40 معرضا لمنتجات قرية الفواخير

قال العميد ماجد فوزي، مدير قرية الفواخير، إنه من المستهدف إقامة 40 معرضا لمنتجات القرية، موضحًا: "نحن جواهرجية الطين، فنحن نقدم تحفا من الطين، وتقع المدينة في منطقة الفسطاط، وأصبحت منطقة سياحية وأثرية بسبب السياحة الدينية والفرعونية".

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "يجب أن تليق المدينة بالمكان الذي تقع فيه، وبالتالي، كان لزاما علينا فعل شيء لجذب السائحين للقرية".

وتابع: "المعروضات كانت تتم بطريقة عشوائية والقيادة السياسية أمرت بتطوير القرية وعمل بازارات حتى تصبح جزءً من الخريطة السياحية بعدما كانت مهمشة وبعيدة عن الخريطة السياحية، والبازارات من أسس الخريطة السياحية بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات، وجرى عرض هذا الأمر على المحافظ وصدق على إنشاء 40 بازار على الواجهة الرئيسية للقرية التي تطل على شارع الفسطاط الرئيسي وسيتم عرض جميع منتجات الفخار بطريقة راقية وأسلوب راقٍ".