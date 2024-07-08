المفوض العام لأونروا: نواجه خطورة خسارة جيل كامل قد يُحرم من التعليم في قطاع غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن هناك ما يقرب من 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع، في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن نصف سكان غزة تحت سن الـ18، ويوجد حوالي 600 ألف فتاة وفتي يعيشون بين الأنقاض، قائلًا: "هؤلاء الأطفال تعرضوا لصدمات كبيرة وعميقة".

وأَضاف "لازاريني" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين: "نواجه خطورة خسارة جيل بأكمله فىيما يتعلق بالتعليم وهذا أمر مروع، لأنه حق من حقوق الفلسطينيين"، موضحًا أنه يجب أن نضع هؤلاء الأطفال فى بيئة تعليمية جيدة.

وتابع: "لقد كنا وكالة مؤقتة لما يزيد عن 70 عاما، ولكن إذا لم يكن المجمتع الدولي ملتزما على وضع خريطة طريق تؤدي إلى حلول سياسية، فإن الأونروا ستستمر فى تقديم المساعدات التي تقدمها للفلسطييين".