صعود جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 9.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28,697.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.1%، وصولا إلى مستوى 2,778.13 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 6,362.07 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9,223.93 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39%، مسجلا 12,407.33 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 35,130.97 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36% وصولا لمستوى 5,746.52 نقطة.