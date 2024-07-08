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الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعا بنحو 9.5 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين. 

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28,697.79 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 33 Shariah  بنسبة 0.1%، وصولا إلى مستوى 2,778.13 نقطة. 

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 6,362.07 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9,223.93 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39%، مسجلا 12,407.33 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 35,130.97 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36% وصولا لمستوى 5,746.52 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم