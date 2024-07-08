الثانوية العامة 2024| "التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحان الكيمياء.. صور

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، إن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

واضافت: اتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لأحد هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الأسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى وجود تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

‏‎وتوصلت أيضا اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك اختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الامتحان.

‏‎كما توصلت اللجنة إلى أن هناك تشابه في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهو يعد أمرا واردا نظرًا لأن جميع الأسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وردا على ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان، أكدت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدد من الاجراءات المشددة، مشيرة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الامتحانات التي يتم الاستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة وتخضع لإجراءات مشددة بالتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.

وناشدت الوزارة مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات لمعلمي دروس خصوصية يدعون وجود أسئلة نصا داخل امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، وتم شرحها في المراجعات النهائية، وجاء منها في ورقة الأسئلة أمس.

في السياق نفسه تحدث أحد معلمي الكيمياء ، أنه عرض عليه فلاشة لامتحان الكيمياء بها ما يقرب من 200 سؤالا من أسئلة امتحان هذا العام، وقال في فيديو عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، إنه مستعد للمثول أمام أي جهة تطلب شهادته، وأنه يحتفظ برقم تليفون الشخص الذي تحدث معه في هذا الشأن.

وأدى أمس الأول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 515 ألفا و711 طالبا، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 193 ألفا و544 طالبا، وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.