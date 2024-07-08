بالفيديو.. المفوض العام للأونروا: نتعرض لحملة تستهدف تفكيك الوكالة وتقويض دورها في غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن هناك 200 موظف لدى الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة.

وأَضاف "لازاريني" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، أن وكالة الأونروا كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، موضحًا أن هناك ما يقرب من 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع، في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة.

وشدد على أن جيلًا بأكمله قد يُحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس، مؤكدًأ: "لا بديل عن الوكالة بشأن تقديم الخدمات التعليمية للفلسطينيين في قطاع غزة".