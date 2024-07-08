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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تقصف كييف ومدن أوكرانية بعشرات الصواريخ

قصف
قصف
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هزت انفجارات، صباح اليوم الاثنين، العاصمة الأوكرانية كييف، وتصاعد عمود من الدخان فوق وسط المدينة.

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن شظايا من الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية سقطت في اثنين من أحياء وسط المدينة، وأن فرق الإغاثة في طريقها إلى المكان.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت «أكثر من 40 صاروخاً»، اليوم، على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف. 

وذكر زيلينسكي عبر تطبيق «تلغرام» أن الصواريخ أصابت -إضافة إلى كييف- «دنيبرو، وكريفي ريه، وسلوفيانسك، وكراماتورسك»؛ مشيراً إلى إصابة مبانٍ سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال.

 وأضاف: «تمت تعبئة كل الأجهزة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الأرواح».

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