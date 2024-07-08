مسؤول أممي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون أى مراعاة للقوانين الدولية

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون أى مراعاة للقوانين الدولية.

وشدد أبو سعيد، خلال تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم/الاثنين/، على أن إسرائيل تواصل قصف المنشآت السكنية في قطاع غزة ويجب اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقضائية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وحول استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الجاعوني التي تأوي النازحين في النصيرات وسط قطاع غزة، قال أبو سعيد إن"الأمم المتحدة وضعت إسرائيل على قائمة الجيش الذى ينتهك حقوق الأطفال والمدنيين، وباتت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون على لائحة الدول المارقة، كما أن هذا الأمر يعد بريق أمل من أجل المضى قدما في تصنيف إسرائيل وأجهزتها الأمنية وبعض أجهزتها السياسية على لوائح لا يمكن أن تقبلها وسيكون هزيمة معنوية لها".

وعن وضع القانون الدولي الإنساني للسلوك الإسرائيلي الذى تستخدمه في وقت الحروب بقطاع غزة، قال إن إسرائيل قتلت ثلاثة من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم مباشرة وهذا أمر يضاف إلى كل جرائمها التى ارتكبتها، موضحا أن المادة 18 من قانون المحاسبة لهذه الجرائم عن قصد تجيز أن تتفاعل الأجهزة المحلية القضائية مع الأجهزة الدولية لتطبيق القوانين، قائلا: "هذا ما نعمل عليه اليوم وأطلقنا بيانا وسيتم تفعيله الأسبوع الجاري بشكل أقوى".

