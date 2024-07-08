رئيس جامعة حلوان يزور وزير الثقافة لتقديم لتهنئته على المنصب الجديد

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مكتب الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة الجديد، في مقر الوزارة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير الثقافة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والمدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وقد أعرب الدكتور قنديل عن خالص تهانيه للدكتور هنو، مشيدًا بخبراته وإسهاماته في المجال الثقافي.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في تعزيز الهوية المصرية والنهوض بالحركة الثقافية والفنية في البلاد.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والثقافية لخدمة المجتمع المصري وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.