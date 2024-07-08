ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يزور وزير الثقافة لتقديم لتهنئته على المنصب الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مكتب الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة الجديد، في مقر الوزارة  لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير الثقافة.
ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والمدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وقد أعرب الدكتور قنديل عن خالص تهانيه للدكتور هنو، مشيدًا بخبراته وإسهاماته في المجال الثقافي.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في تعزيز الهوية المصرية والنهوض بالحركة الثقافية والفنية في البلاد.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والثقافية لخدمة المجتمع المصري وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

احمد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان