رئيس جامعة حلوان يزور وزير الرياضة لتقديم التهنئة بتجديد الثقة

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مكتب الدكتور أشرف لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة .

وقد رافق الدكتور قنديل خلال الزيارة الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور قنديل بجهود الدكتور أشرف صبحى المتميزة في قيادة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في دعم وتمكين الشباب المصري وتطوير القطاع الرياضي في البلاد.

من جانبه، أعرب الدكتور صبحي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية في مصر لخدمة الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم الشباب المصري.