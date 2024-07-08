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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يزور وزير الرياضة لتقديم التهنئة بتجديد الثقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مكتب الدكتور أشرف لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة .
وقد رافق الدكتور قنديل خلال الزيارة الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان.

خلال اللقاء، أشاد الدكتور قنديل بجهود الدكتور أشرف صبحى المتميزة في قيادة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة.
وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في دعم وتمكين الشباب المصري وتطوير القطاع الرياضي في البلاد.

من جانبه، أعرب الدكتور صبحي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من رئيس جامعة حلوان، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات التعليمية في مصر لخدمة الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم الشباب المصري.

 

ارة الشباب والرياضة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان القطاع الرياضي