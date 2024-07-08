بالفيديو.. وزير الخارجية: الجهود المصرية مستمرة للوصول إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن الرئيس السيسي يؤكد دوما أن الملف الفلسطيني على رأس أولويات الدولة المصرية.

وقال "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع مفوض عام وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، إنه لابد من العمل بشكل جاد لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، موضحًا أن الجهود المصرية متواصلة مع الدول الشريكة للعمل على وضع حد للكارثة التي تحدث في قطاع غزة، والجهد المصري مستمر للوصول إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وتابع، أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي تم إدخالها لأهل غزة، وذلك رغم ما تعانيه مصر من تحديات اقتصادية، موضحًا أن كل ما يردده الجانب الإسرائيلي أو أطراف أخرى حول إيجاد بديل للأونروا غير مقبول و لم يتم تنفيذه، كما أنه من المخجل أن يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام ما يحدث في غزة.