تحرير 7 محاضر مخالفات تموينية في بنى سويف

تابعت لجنة شئون القرى الفرعية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف، برئاسة نشأت معبد رئيس المدينة،اليوم الاثنين، انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة مجلس قروى الشنطور .

واشارت اللجنة الى انه تم المرور على الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعية والوحدة الصحية بقريتي بني محمد راشد، وسربو، ومكتب التموين والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري ،فضلاً عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والنظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات .

ونفذت لجنة شئون القرى حملة تفتيشية بالتنسيق مع التموين، تم خلالها المرور على المخابز البلدية بقرية الشنطور وبعض القري التابعة (الشيخ خطاب ونور الدين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بينما تم إزالة بعض حالات تعد بالبناء المخالف بالمدينة، وقرية ومازورا وبدهل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كما تم متابعة تمهيد الطريق و رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال حفر الغاز الطبيعي بمازورا استعدادا لرصفها.

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن والمراكز باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.















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