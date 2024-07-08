الرئيس الصيني: مستعدون لكتابة فصل جديد من التنمية لمنظمة "شنغهاي"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده مستعدة للعمل مع جميع الأطراف للمضي قدما بروح "شنغهاي" وتعزيز الوحدة والتنسيق ودفع التنمية الخضراء، وكتابة فصل جديد من التنمية المشتركة، والقيام ببناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك لمنظمة "شنغهاي للتعاون".

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة "شنغهاي للتعاون"، حيث أشار إلى توافق دول المنظمة على حماية البيئة وتعزيز التنمية الخضراء، مؤكدا التزام بلاده بفلسفة أن المياه الصافية والجبال الخضراء أصول لا تقدر بثمن، واتبعت في السنوات الأخيرة بثبات نموذجا للتنمية السليمة يتميز بالإنتاجية المعززة ومستويات المعيشة المرتفعة والنظم الإيكولوجية الصحية، ما أدى إلى إنجازات ملحوظة في بناء صين جميلة.

وأضاف الرئيس الصيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الإثنين - أن بلاده تأمل في تعزيز التواصل والتعاون في مجال التنمية الخضراء مع جميع الأطراف عبر المنتدى، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع الدول وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.

