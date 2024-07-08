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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان يزور وزير التعليم العالي لتقديم التهنئة بتجديد الثقة في منصبه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة إلى مكتب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة. 
وتأتي هذه الزيارة بهدف تقديم التهنئة للوزير بمناسبة تجديد الثقة من القيادة السياسية وتعيينه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولخلال اللقاء، أعرب الدكتور قنديل عن خالص تهانيه وتمنياته للدكتور عاشور بالتوفيق واستمرار التطوير  نحو آفاق جديدة من التقدم.

من جانبه، أعرب الدكتور عاشور عن شكره وتقديره للدكتور قنديل على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق رؤية مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

واختتم اللقاء بمناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، وآفاق تطوير منظومة التعليم العالي في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

التعليم العالي والبحث العلم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي