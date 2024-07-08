مهرجان المسرح المصري يكشف عن أعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض بالدورة الـ17

انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ17، دورة الفنانة سميحة أيوب، وبرئاسة الفنان محمد رياض، والتي ستنطلق يوم 30 يوليو الجاري، من اختيار العروض المسرحية التي تشارك في الدورة السابعة عشرة.

وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض من المخرج الكبير حسن الوزير(رئيسا)، وعضوية كل من: الفنانة فاطمة الكاشف، المخرج والفنان جلال عثمان، الناقد باسم صادق، الدكتورة لمياء أنور، ومقرر اللجنة مينا إبراهيم.

يعد المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي.

وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمحاسب عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.