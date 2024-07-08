كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها لتدخل جارتها الشمالية في شئونها الداخلية

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية عن أسفها العميق لتدخل كوريا الشمالية في الشئون الداخلية للبلاد، وذلك بعد أن أصدرت بيونج يانج بيانا انتقدت فيه الرئيس يون سوك يول.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم عن المتحدث باسم الوزارة كو بيونج سام قوله - "إن محاولات الشمال لتقسيم الرأي العام في الجنوب لن تنجح أبدا".

وحث كو، النظام في كوريا الشمالية على النظر أولا إلى عزلته عن المجتمع الدولي بسبب استفزازاته النووية والصاروخية، وكذلك انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التصريحات بعد وقت قصير من إصدار كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بيانا تنتقد فيه سول لاستئنافها تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البرية والبحرية، واتهمت الرئيس يون بمحاولة استخدام هذه التدريبات لصرف انتباه الرأي العام عن آدائه في السياسة الداخلية وانخفاض شعبيته.

