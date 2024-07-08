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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعرف على برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلنت جامعة حلوان، عن مميزات وتفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2024.

واوضحت الجامعة ان البرنامج يعد ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي 
http://informaticsfcihhelwan.com/home

ويمكنكم متابعة صفحة البرنامج على الفيس بوك من خلال الرابط التالي 
https://www.facebook.com/MIFCAI

 

الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الثانوية العامة