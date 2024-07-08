مستشار بيئة يحذر: نحن على أعتاب انقلاب مناخي يضرب العالم.. فيديو

قال الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة والمناخ GEF، إن العالم أمام ظاهرة حقيقية لا نستطيع أن ننكرها، وهي تغير المناخ والاحتباس الحراري، والتي تشبه في هيكلها "الصوبة الزجاجية".

وأضاف "علام" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن غازات الاحتباس الحراري كانت تتكاثر بشكل طبيعي، وتخرج بعيدا عن الغلاف الجوي ولم تؤثر على المناخ في ذلك الوقت.

وتابع ، أن هناك إعادة تغيير للمناخ مع الاحترار العالمي الذي ضرب بعض دول العالم، ونحن على أعتاب الانقلاب المناخي، موضحًا أن الاحتباس الحراري هو في الأساس يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة الأرض بسبب ارتفاع مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى في الجو، وهي الغازات الدفيئة.