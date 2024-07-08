بالفيديو.. المرور: كثافات متقطعة بشارع صلاح سالم وحتى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يعرض على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع صلاح سالم يشهد كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول لتقاطع كوبري أكتوبر، وتقل الكثافات بعد التقاطع بشكل تدريجي لكنها لم تختفي، وتستمر حتى مستشفى العباسية.

وأضافت، أن الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد، وفي الموسكي، توجد سيولة مرورية، وبالنسبة لشارع رمسيس في اتجاه العباسية، فإنه يشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، تبدأ من ميدان رمسيس وصولا للعباسية حتى شارع الخليفة المأمون وفي مصر الجديدة.

وأضحت، أن هناك كثافات مرورية متقطعة من شارع الهرم حتى الجيزة، وفي كوبري الروضة، توجد كثافات مرورية عالية مستمرة حتى نفق الملك الصالح، وفي شارع فيصل، توجد كثافات نسبية تبدأ من آخر الشارع وتصل حتى الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل عند محطة التعاون.