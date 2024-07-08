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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لطلاب الشهادة الإعدادية .. رابط التقديم لمدراس المتفوقين STEM

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم على مدارس المتفوقين STEM للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 وما يعادلها.

ويستمر التقديم حتى نهاية يوليو الحالي.

وجاءت الشروط كالتالي..

- ان يكون الطالب مصري وألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما .

  • - حاصل على (274.5) فأكثر بنسبة (98%) ولا يشترط حصول الطالب على الدرجه النهائيه فى اى من المواد المقرره.
  • - حاصل على (266) فأكثر بنسبة (95%) و يجب حصوله على الدرجة النهائية فى مادة واحدة من :اللغة الإنجليزية – الرياضيات- العلوم.
  • - ان يكون الطالب مصري وألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما .
  • - حاصل على (252) درجة فأكثر بنسبة (90 %) من المجموع الكلي .
  • رابط التقديم: https://exls.emis.gov.eg/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0EAOXAAx7T3hOrsbkzq14tPm5efvBnMsemPVmkQx9aL_2D9As9tt10v60_aem_5X6OXeHq26l0WMDZM0FWXA
STEM التربية والتعليم الشهادة الإعدادية 2024 مدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني