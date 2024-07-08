لطلاب الشهادة الإعدادية .. رابط التقديم لمدراس المتفوقين STEM

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم على مدارس المتفوقين STEM للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024 وما يعادلها.
ويستمر التقديم حتى نهاية يوليو الحالي.
وجاءت الشروط كالتالي..
- ان يكون الطالب مصري وألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما .
- - حاصل على (274.5) فأكثر بنسبة (98%) ولا يشترط حصول الطالب على الدرجه النهائيه فى اى من المواد المقرره.
- - حاصل على (266) فأكثر بنسبة (95%) و يجب حصوله على الدرجة النهائية فى مادة واحدة من :اللغة الإنجليزية – الرياضيات- العلوم.
- - ان يكون الطالب مصري وألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما .
- - حاصل على (252) درجة فأكثر بنسبة (90 %) من المجموع الكلي .
- رابط التقديم: https://exls.emis.gov.eg/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0EAOXAAx7T3hOrsbkzq14tPm5efvBnMsemPVmkQx9aL_2D9As9tt10v60_aem_5X6OXeHq26l0WMDZM0FWXA