وزير التعليم العالي يكرم جامعة طنطا لإدراجها للعام الرابع على التوالي بتصنيف QS

شاركت جامعة طنطا في احتفالية تكريم الجامعات المدرجة بتصنيف QS العالمي والذي نظمته جامعة المستقبل بالقاهرة، حيث ظهرت جامعة طنطا للعام الرابع على التوالي ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف QS البريطاني العالمي، وذلك بحضور الدكتور ‏محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعلم والطلاب، والدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والأستاذ رامي عواد المدير الإقليمي لمؤسسة QS للنقطة ورؤساء الجامعات المصرية الخمسة عشر التي تواجدت في التصنيف، وعدد من رؤساء الجامعات، حيث حافظت الجامعة على ترتيبها العالمي وحلت في المركز 1201-1400عالمياً في نسخة التصنيف للعام 2025، كما حافظت الجامعة ايضا على ترتيبها في نفس الفئة من مكاناتها المحلية ضمن أفضل 15 جامعة مصرية تم تصنيفهم في اصدار النسخة الـ 21 من تصنيفات QS العالمية لعام 2025.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن تكريم الجامعة اليوم يأتي تتويجاً لحفاظ الجامعة علي مكانتها الريادية الدولية ضمن الجامعات العالمية المصنفة كأفضل جامعات علي المستوي الدولي من خلال أحد أهم مؤسسات التصنيف الدولي العالمي للجامعات في العالم QS ، للعام الرابع على التوالي، مشيداً بجهود فرق العمل في الجامعة في الارتقاء بالتصنيف العالمي، موضحاً أن ذلك يأتي انعكاسا لنجاح الجامعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة في التعليم والبحث العلمي ودعم الباحثين وخدمة المجتمع وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال.



أوضح الدكتور محمد حسين أن الجامعة استطاعت من خلال خطتها الاستراتيجية تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية المختلفة، حيث استطاعت تحقيق العديد من القفزات في التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، لدعم قدراتها التنافسية بين الجامعات، من خلال العديد من الجهود التي بذلتها الجامعة في دعم وتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع.

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