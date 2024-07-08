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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"تسبب في إصابة طالب".. ضبط المتهم بإطلاق عيار ناري أثناء حفل زفاف بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش حال تواجده بالمنطقة سكنه.

وبمناقشة المصاب ووالدته قررت الثانية بأنه لدى مشاهدة نجلها عُرس بالمنطقة سكنهما قام أحد الأشخاص، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة نجلها المنوه عنها وأيد نجلها ما سبق.
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية القاهرة