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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وزير الخارجية: حريصون على دعم الأونروا لأداء مهامها ولن نسمح بأي بديل

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
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قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن الأونروا لها تاريخ طويل واسهام فعلي على الأرض وعمل الوكالة يعتبر جزء لا يتجزأ من حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع مفوض عام وكالة الأونروا، اليوم الاثنين: " أن دعم الأونروا لا يقتصر فقط على قطاع غزة، نؤكد على حرصنا الدائم والوثيق مع الوكالة ودعمها لأداء مهمتها السامية".

وتابع، أن الحملة الحالية لزعزعة مصداقية الوكالة هي ليست بجديدة؛ وإنما تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني ومصر لن تقبل ولن تسمح لإيجاد أي بديل لوكالة الأونروا لأنه لا بديل عن وكالة الأونروا باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم إخواننا اللاجئين من الفلسطينيين.

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