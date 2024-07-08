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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بـ "رشوة التموين" لجلسة 5 سبتمبر

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة ، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة التموين،  بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني لجلسة5 سبتمبر المقبل.

وكان ممثل النيابة العامة، خلال ثاني جلسات محاكمة 38 متهمًا، باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين، إن المتهمين جميعا صرفوا سلع غذائية “سكر وزيت” المدعمتين وبيعها لغير المستحقين، مستغلين سلطات وظائفهم، حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين.

وأضاف: أن المتهمين تركوا الطريق المستقيم وصرفوا أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.

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