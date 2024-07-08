محافظ الغربية يتابع استكمال عمليات الرصف والتطوير بحي أول طنطا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استكمال أعمال رصف وتطوير الشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف بالعجيزي، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت الرابطة بشارع سكة الوسط وربطة بشارع سكة تلا بطول 450 متر، وشارع المنحر من شارع محمد شلبي حتى نهاية العمارات بطول 200 متر بحي اول طنطا.

وأكد الجندي أن منطقة العجيزى شهدت أعمال تطوير مكثفة من خلال إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي في الجهة المقابلة لعمارات الأوقاف إلى جانب تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة ليكتمل بتطوير ورصف منطقة عمارات الأوقاف تطوير المنطقة بأكملها وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.