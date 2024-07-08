ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الكلية الفنية العسكرية تحصد المراكز الأولى فى عدد من المسابقات العلمية الدولية بأمريكا

فريق الكلية الفنية
فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك فى مسابقة وكالة ناسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل فريق الكلية الفنية العسكرية المشارك فى مسابقة وكالة ناسا  للهندسة الصاروخية التى أقُيمت بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 50 فريقا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الممولة من وكالة ناسا على المركز الأول فى العرض التقديمى والمركز الثانى فى الترتيب العام للفرق المشاركة، وجائزة أفضل تصميم خارجى للصاروخ، وجائزة أفضل تصميم لدوائر التحكم واستخدام المستشعرات .

وفى مسابقة المركبات الأرضية غير المأهولة بأمريكا حصل فريق الكلية الفنية العسكرية على المركز الثالث في الترتيب العام من بين 100 فريق شارك فى المسابقة من مختلف الجامعات الدولية، فضلاً عن حصوله على المركز الثانى فى تصميم المركبة بذات المسابقة .

تأتى تلك النجاحات التي حققتها الكلية الفنية العسكرية فى المسابقات العلمية الدولية تأكيداً على المكانة العلمية المرموقة التي تتميز بها الكلية بين الكليات والمؤسسات العلمية الكبرى بمختلف دول العالم .

فريق الكلية الفنية العسكرية وكالة ناسا