وزير المالية الإسرائيلي: حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار

الإثنين 08/يوليو/2024 - 11:31 ص

علق وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم الاثنين، على تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” يزعم أن هناك محادثات داخلية بين أعضاء في حركة حماس، أظهرت حث عدد من كبار المسؤولين في غزة لقيادة الحركة في قطر على قبول الخطوط العريضة للاتفاق. كما قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو.

وادعى سموتريتش: “حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار، هذا هو الوقت المناسب للضغط على الرقبة حتى نسحق العدو ونكسره”

وقال: إن التوقف الآن، قبل النهاية مباشرة، والسماح له بالتعافي هو حماقة لا معنى لها وسوف تستغرق وقتا طويلا".

وأضاف سموتريش: "إن إنجازات الحرب تم شراؤها بدماء كثيرة هدرًا، ويجب أن نستمر حتى النصر".

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن حركة حماس تخلت مؤخرا عن مطلبها الذي تمسكت به طويلًا بأن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد أثار هذا التحول المفاجئ آمالًا جديدة في إحراز تقدم في المفاوضات التي تتم بوساطة دولية، حسبما يعتقد العديد من المسؤولين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن قادة حماس في غزة حثوا قادة الحركة في الخارج على قبول مقترح الرئيس بايدن بشأن وقف إطلاق النار.

وأضافت أن رسالة قادة حماس في غزة للقادة في الخارج توحي بحدوث انقسامات داخل الحركة، واستعداد بين كبار القادة بالحركة للتوصل إلى اتفاق سريعًا، حتى لو لم يكن المسؤول الأعلى لحماس في غزة، يحيى السنوار، في عجلة من أمره.