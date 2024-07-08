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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أول ظهور رسمي للسيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الجديدين

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول  عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق  أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ووتعد الزيارة الرئاسية للأكاديمة أول لقاء رسمي معلن  يجمع الرئيس السيسي مع الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق / أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وشاهد الرئيس السيسى عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ـمس ، وفداً سودانياً من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلاً عن ممثلي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي