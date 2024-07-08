رئيس اتحاد المصريين في الخارج: السفير بدر عبدالعاطي هو رجل المرحلة

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج وزارة الخارجية المصرية وأشاد بقرار إعادة الإشراف على شؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية.

وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن وزارة الخارجية تتمتع بالخبرات والكوادر القادرة على تحقيق متطلبات ملف المصريين بالخارج، من خلال وجودها في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وأوضح “علي” -في تصريحات له- عقب اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة بالقاهرة، أن السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، يتمتع بخبرات هائلة وتواجد عالمي معروف، مما يجعله رجل المرحلة القادر على استمرار نجاح الدبلوماسية المصرية مؤكداعلى أن تعيين السفير نبيل حبشي كنائب للوزير يُعتبر قرارًا موفقًا.

كما أعرب أعضاء الاتحاد في مختلف الدول، من الكويت والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وسويسرا وأمريكا وفرنسا ولبنان ورومانيا وآسيا وأسبانيا وإيطاليا، عن دعمهم وتقديرهم للقرار، مشيدين بالقدرات العالية للوزارة في التعامل مع قضايا المصريين في الخارج بشكل مباشر.

واختتم الاتحاد بيانه بتأكيد استعداده التام للتعاون مع وزارة الخارجية لتحقيق أفضل النتائج لصالح الجاليات المصرية حول العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد لديه فروع وكوادر في مختلف الدول تعمل على خدمة الجاليات المصرية.