مراسلة إكسترا نيوز: مدينة العلمين مفتوحة لكل الأسر المصرية .. ويوجد شاطئ عام للجميع

قالت ميرفت المليجي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن العمل في مدينة العلمين الجديدة يسير على قدم وساق من خلال تشييد المواقع فضلا عن الاستعدادات على طول الشاطئ لاستقبال الزائرين.

وأكدت، أنّ يوم الخميس القادم سيفتتح محمد منير حفل المهرجان في نسخته الثانية، مما يزيد من عدد زائرين هذا الحفل، لذلك شواطئ العلمين متاحة لكل المصريين في أي وقت، ومن الممكن أن تأتي إليه أي أسرة لتستمتع بشواطئ المدينة حيث لا توجد بوابات على المدينة ومن حق كل مواطن التمتع بالإمكانات والتسهيلات وبأقل الأسعار، وأيضا يأتي إلى مدينة العلمين من كل أنحاء العالم سواء كان عرب أو أجانب، وذلك يرجع إلى أجواء المدينة المنعشة.

وأضافت« المليجي » خلال لقائها ببرنامج « هذا الصباح» عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين هي مقصد سياحي، ومهرجان العلمين ليس فقط مهرجان فني ولكن أيضا رياضي وثقافي فهو متنوع بشكل كبير، مضيفة أنه متاح لكل الأسر المصرية بمختلف طبقاتها، كما اتضح وجود شاطئ عام كبير في مدينة العلمين مفتوح لكل المصريين حتى يستمتعوا بمياهه، فضلا عن الممشى السياحي، كما أنهم يقومون بلقاءات مع الزائرين على الممشى على مدار اليوم فضلا عن مسرح الشارع الذي يحضره الجميع من خلال متابعة أسرة كاملة بمختلف أفرادها يحتفلون على الممشى السياحي حيث توجد أماكن مخصصة لجلوس الأسر والعائلات في ممشى عريض يتحمل الكثافة الكبير.

وأوضحت، أن هناك أنشطة رياضية عدة على الشاطئ تشارك فيها الأسر المصرية فضلا عن المسابقات ومع غروب الشمس تنطلق الحفلات، مؤكدة أن في العام القادم ستقام العديد من الحفلات والأنشطة المختلفة، حيث رعاه المهرجان على التواجد بأفكار جديدة.

