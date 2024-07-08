الاحتفال بمرور 100 عام على أولى حفلات "كوكب الشرق" بمتحف الحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعالية فنية تراثية ثقافية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على أولى الحفلات الغنائية لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم"، تحت عنوان "كوكب الشرق.. 100 سنة من تراثنا الفني"، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والفنانين المصريين، في إطار حرص المتحف لتسليط الضوء على أحد أهم معالم تراث مصر الفني الأصيل، وإحياء التراث الغنائي المصري.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الفعالية جاءت ضمن استراتيجية المتحف التي تستهدف حفظ وإحياء التراث الغنائي وإعادة تقديم الإرث الغنائي، الذي يعد وسيلة للحفاظ على الهوية المصرية، وتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصري الأصيل، وما قدمه الفن المصري من علامة فارقة في التاريخ، وأثّر فنانوه في نفوس الملايين على مدار عقود زمنية طويلة.

ومن جانبها أشارت نانسي عمار، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إلى أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، من بينها معرض مستنسخات وصور ولقطات من أفلامها السينمائية، وذلك بالتعاون مع قاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى معرض للإسطونات وشرائط الكاسيت الخاصة بأغانيها وعرض للجرامافون بمشاركة من شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، كما يضم المعرض مجموعة من نماذج من العملات والميداليات التذكارية التي صممت تخليداً لذكراها بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بالإضافة إلى مجموعة كتب وطوابع تذكارية بمشاركة نادي الرواد المصري والفنانة التشكيلية هدى قدري، ومعرض فنى يضم لوحات ومجسمات لكوكب الشرق للفنانة يسرا عبد الرحمن.

وقالت منار حسن أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إن الفعالية شهدت إقامة مجموعة من الورش التفاعلية، منها ورشة فن المصغرات وتصميم مشاهد تحاكي حفلات أم كلثوم من تقديم الفنانة عبير سعد الدين، وورشة تصميم نماذج من الكروت التذكارية بما يحاكي فن ال gornall art من إعداد الفنانة جرمين جورج، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفقرات الفنية للعزف والغناء لمجموعة متميزة من أجمل ما تغنت به كوكب الشرق قدمها مجموعة من الفنانين المصريين. واختتمت الفعالية بتسليم المتحف جميع الفنانين المشاركين شهادات تقدير، وشكرهم على جهدهم في إنجاح هذه الفعالية.

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